Sös-läkare kritisk mot övertidstimmar – får ingen extra bonus

Södersjukhuset hade under tisdagen en överbeläggning på 23 procent och har sedan dess varit i stabsläge. Situationen beskrivs av chefläkare Sven Klaesson som extraordinär, men den har enligt honom normaliserats sedan dess.

Övertidsersättning för extrapass

Enligt Klaesson är det upp till personalen att själva välja om de vill ta extrapass, men det kan ha hänt vid enskilda tillfällen att personal har beordrats in för att jobba.

– Generellt sett beordras personal in väldigt sällan. Väljer man att ta extrapass får man förstås en skälig övertidsersättning enligt avtal, säger han

När sjukhuset gick in i stabsläge ställdes all planerad vård in och under julhelgen planeras neddragning på 10 procent av vårdplatserna.

