Den här synen mötte fotbollsspelarna som skulle spela match på Zinkensdamms IP. Foto: Oscar Chröisty

Spelarna kom inte in på planen – fick klättra in

Det är inte bara fotbolls-VM som pågår just nu, utan även andra matcher pågår i det tysta, matcher som dessutom mötte ett rejält hinder. På Zinkensdamms IP i Stockholm skulle flera matcher i olika divisioner spelas under lördagen, men spelarna kom inte in på planen. Hela idrottsplatsen var igenbommad.