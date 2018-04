Stopp i pendeltågstrafiken – omfattande signalfel

– Det är helt stopp i trafiken mellan Barkarby och Kallhäll, säger Christian Hoffmann, presskommunikatör på SL.

Orsaken är ett omfattande signalfel, avgångar har stälts in och SL hänvisar till alternativa resvägar.

SL har just nu satt in två extrabussar. Trafikverket har personal på plats för att söka felet och SL avvaktar vad de kommer fram till innan man sätter in fler bussar, enligt Christan Hoffmann.

– Om man beräknar bli mer än 20 minuter försenad, eller mer, så gäller vår förseningsersättning. Då kan man ta taxi och ta kvittot och få ersättning av oss, säger Christian Hoffmann.

