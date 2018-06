Stor skogsbrand härjade i Västerhaninge

Räddningstjänsten larmades under måndagen ut på en större skogsbrand i Västerhaninge. Under tisdagen var branden under kontroll men släckningsarbetet kommer att ta flera dagar.

– När det var som värst hade vi personal från sju stationer på plats och mellan 15 och 20 enheter, säger Andreas Linder, operativ chef vid Södertörns brandförsvar.