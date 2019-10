Tonåring attackerad och huggen i ryggen

Överfallet skedde strax innan klockan halv två när pojken, tillsammans med en vän, var på väg hem från en fest.

– Det kom ett gäng på sex-tio personer och vill ha några av hans tillhörigheter. De hoppar på honom och han får ett slag i ansiktet. Därefter ringer han oss och upptäcker senare också att han blivit stucken i ryggen med ett vasst knivliknande föremål, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen i Stockholm

Gruppen som attackerade pojken ska därefter flytt platsen springandes.

Förd till sjukhus

Pojken fördes fördes med ambulans till sjukhus för vård av skadorna.

– Innan dess var han vaken och talbar. Jag skulle inte säga att skadeläget är allvarligt, men jag är ju ingen läkare så det får vara med en viss reservation, säger Carina Skagerlind.



Flera patruller har under natten sökt efter de misstänkta utan framgång. Under morgonen fortsätter polisen att samla vittnesförhör och samla in övervakningsfilmer.

– Det kan vara från både kollektivtrafiken och andra ställen där man kan se de här personerna.



En förundersökning om rån och försök till mord alternativt dråp har inletts.