Tonåringar begärs häktade – polisen hittade explosivt föremål

I fredagsnatt inledde polisen en biljakt i södra Stockholm efter att en bil avvikit från en kontroll. Polisen prejade bilen av vägen och i bilen anträffades tre tonåringar, två under 18 och en under 15 och i bilen hittade polisen vapen. Kontrollen ledde till att fler husrannsakningar genomfördes i Stockholmsområdet. Bland annat på en adress i Farsta under måndagskvällen.

– Vid husrannsakan hittade man ett föremål som misstänks vara explosivt, säger åklagare Lukas Tigerstrand.

Polisens bombgrupp kallades till platsen och två av de personer som greps i bilen under torsdagskvällen misstänks nu för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. I övrigt har polisen gripit tre andra personer som misstänks för grovt vapenbrott kopplat till ärendet.

Häktningsförhandlingarna kommer att hållas under tisdagen. De misstänkta är 17 respektive 18 år.