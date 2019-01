Totalstopp på E18 efter lastbilsolycka

Det har skett flera trafikolyckor under morgonen. Vid 11-tiden rapporterar polisen att en bil voltat vid Järna på E4:an trafikplats 141, i norrgående riktning. Skadeläget är ännu oklart.

Lastbil blockerar vägen

Vid 10:15 under torsdagsmorgonen, körde en lastbil in i ett räck och därmed blockerat vägen på E18 vid Brottsby i båda körriktningar. Ingen person ska ha kommit till skada men hur omfattande olyckan är kan polisen inte svara på just nu. Men, räddningstjänsten är på väg till platsen. Framkomligheten står helt stilla.

Bil voltade

Tidigare under morgonen vid 09-tiden voltade en personbil på Nynäsvägen vid Jordbro och Vega. Olyckan skapade långa köer men ingen person ska ha kommit till skada. Nu ska trafiken enligt Trafikverket flyta på som vanligt.

Texten uppdateras