Trafikregionrådet: Inga biljettkontroller där trafiken inte fungerar

De senaste dagarna har kollektivtrafiken i Stockholms län haft stora problem. Det har varit stopp i tunnelbanan, trafiken på Roslagsbanan har ställts in, bussar har inte kunnat köra som de ska i felra kommuner, pendeltågstrafiken har haft inställda tåg på grund av växelfel och personalbrist, och all trafik på Nockebybanan ställdes in på torsdagen.

Under torsdagen hade trafikförvaltningens ledning krismöte, skriver DN. Med på mötet var bland annat trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) och SL:s vd Caroline Ottosson.

Åtgärdsplan mot problemen

Nu har en åtgärdsplan tagits fram för att förhindra liknande situationer som drabbat resenärerna den här veckan. Bland annat ska det bli mer pengar till underhåll, bättre krisberedskap och bättre kommunikation.

Och där trafiken inte fungerar som den ska, där ska SL inte genomföra biljettkontroller.

– Det är inte rimligt att man genomför biljettkontroller där trafiken inte fungerar. Men det betyder inte att fuskåkare åker fritt sådana dagar, säger Kristoffer Tamsons (M) till tidningen.