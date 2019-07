Tropisk natt i Stockholms län

Tropisk natt innebär att temperaturen inte understiger 20 grader under hela natten. Tropiska nätter infaller oftast vid kusten eller vid de stora sjöarna. Anledningen är att det under soliga dagar lagras värme i vattnet, som sedan avges under natten och håller temperaturerna uppe.

Natten mot fredagen inträffade årets första tropiska natt i Stockholms län vid Svenska Högarna i ytterskärgården – den enda tillförlitliga mätstationen som nådde upp till 20,0 grader.

Tullinge ett ”lokalt köldhål”

Näst högst temperatur hade Observatoriekullen i Stockholms innerstad med 19,7 grader. Södertälje och Bromma hade 16,0 grader.

Nattens lägsta temperatur uppmättes i Tullinge, som är lite av ett lokalt köldhål i Stockholms län. Där var det ”bara” 13,9 grader i natt.