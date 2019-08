Han ska bo i sin bil – i tusen dagar

Efter sin medverkan i realityserien Nedsläckt Land fick tidigare stockholmsbon Kevin Kryle mersmak för det minimalistiska levernet. Under projektnamnet The More Life Project rustade han upp en van där han nu ska bo i tusen dagar. SVT Nyheter Stockholm träffade Kevin Kryle på en parkeringsplats i Tyresö en månad in i projektet.

