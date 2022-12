Tydlig ökning av patienter med covid-19

Totalt vårdas 452 patienter mot covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är en ökning med 82 patienter jämfört med förra veckan. Det visar en ny rapport från Region Stockholm.

-Vi har en tydlig ökning i antalet personer som vårdas med covid-19 i Stockholm. Det är på akutsjukhusen och inom den geriatriska vården som vi ser en ökning, säger Johan Bratt chefläkare i Region Stockholm.

Nio patienter intensivvårdas och 292 patienter får vård på akutsjukhus. 124 patienter med covid-19 får geriatrisk vård. Vilket är sjukvård specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar till följd av åldrande.

Virussmockan har dragit in

Under pandemin vårdades som mest 1100 covidpatienter i någon form av sjukhusvård. Det var i april 2020. Till och med den 5 december har 610 874 covidfall konstaterats i länet. Under vecka 48 har 1061 nya fall rapporterats in.

Vintern har dragit med sig en virussmocka över Stockholm. RS-säsongen är i gång och antalet barn som insjuknat i viruset ökar. Regionen har även noterat en ökad spridning av säsongsinfluensan.

– Jag vill därför påminna alla om att stanna hemma om man är sjuk och att ta de vaccin som erbjuds mot covid-19 och för riskgrupper och personer över 65 år även mot influensa, säger Johan Bratt, chefläkare i regionen.