Vårdboende i Hässelby läggs ner — svårt sjuka patienter måste flytta

Enligt Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beror nedläggningen bland annat på att det finns för många tomma platser, men både fackförbundet Kommunal och anhöriga är kritiska till beslutet som klubbades under torsdagens nämndmöte.

Vård- och omsorgsboendet Skolörten som har 32 platser kommer att stängas i slutet på augusti. Anhöriga är kritiska till att boendet fortfarande tog in nya patienter fram tills i december och att de meddelades om nedläggningen först i februari.

Johanna Falk, vars svårt sjuka mamma bor på Skolörten, är en av dem som är kritisk till beslutet. Hon arbetar som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Region Stockholm, men understryker att hon uttalar sig som anhörig och att hon hade haft samma ståndpunkt även om det hade suttit en rödgrön majoritet i Stadsdelsnämnden.

– Det här är rent omänskligt. Hur kan man behandla de äldre och svårt sjuka patienterna så här och varför lät man boendet ta in fler äldre under hela hösten bara för att sedan meddela i februari att de måste flytta ut igen? Var är långsiktigheten i det, säger Johanna Falk.

För många vård- och omsorgsplatser

Enligt Stadsdelsnämnden finns det för många vård- och omsorgsplatser i Stockholm och inom äldreförvaltningen gjorde man därför en boendeutredning för att se var man kunde minska på antalet boenden.

Det fanns redan tidigare planer på att antingen lägga ned eller renovera Skolörten mellan 2020-2021, men nämnden valde nu alltså att lägga ned boendet redan i år.

– Det är inte försvarbart att ha för många platser och betala dem med skattemedel. Då gäller det att göra en omstrukturering och flytta över de som bor på Skolörten till vård- och omsorgsboendet Koppargården. Vi kommer även att bekosta flytten oavsett var de anhöriga väljer att flytta sina äldre, säger Bo Arkelsten (M), ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

På Koppargården finns det i dag dock bara sex lediga platser, men enligt boendets enhetschef kommer de ha hunnit hjälpa alla som vill flytta dit innan Skolörten stänger i augusti.

Kom fram till beslutet i december

Enligt Bo Arkelsten (M) togs beslutet om att stänga Skolörten så sent som i december på grund av den långa valprocessen under hösten som försenade budgetarbetet i kommunen.

– Vi började inte med arbetet förrän strax före jul, då vi följde upp med budgeten vi fick i kommunfullmäktige, säger han.

Men varför meddelade ni de anhöriga om det här först i februari när det fortfarande togs in patienter så sent som i december?

– Jag har inga uppgifter om att det kom in patienter i december. Det jag vet är att det kom in patienter under oktober och då tror jag inte att man kände till att boendet skulle läggas ner eftersom de planerna kom precis före jul, säger han.

Se videon ovan för att höra Johanna Falk berätta mer om upplevelserna kring situationen.