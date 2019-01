Västerbron nya belysning styrs av solen

Under flera år har Västerbron legat mörk över Riddarfjärden men nu flödar bron återigen i ljus. Stockholms stad invigde, under onsdagskvällen, de drygt 70 nya armaturer med ledbelysning som nu lyser upp valven på den 600 meter långa bron. Starkast kommer belysningen att vara under de tider på dygnet som människor är i rörelse för att bli svagare nattetid.

Belysningen på Västerbron valv kommer att skifta i färg efter årstid. Foto: Stockholms stad

Belysningen styrs av en klocka som anpassas efter solens ned och uppgång. Färgen på belysningen kommer även att skifta efter årstiderna.

Totalt räknar staden med att belysningen kommer att kosta cirka 1 000 kronor per månad.