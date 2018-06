Villan brann ner när Cornelias hoverboard exploderade

Cornelia Kusoffsky från Ingarö hade haft sin hoverboard, en elektrisk åkbräda, i drygt tre år. Hon var alltid noggrann och laddade brädan efter instruktionerna, ofta under uppsikt. Men på midsommardagen tog hon istället en kort promenad med sin mamma under laddningstiden. Under tiden exploderade leksaken.

– Jag förstod först inte vad som hade hänt när jag kom tillbaka. Men pappa berättade att det var hoverboarden som hade exploderat, säger Cornelia Kusoffsky.

Branden startade i Cornelias rum. Foto: SVT

56 bränder – orsakade av hoverboards

– Jag är tacksam att ingen sov. Brandmännen sa att det räcker med tio, tolv andetag av soten, sen somnar man, säger Franco Terzi, pappa till Cornelia, som själv försökte släcka elden utan resultat.

SVT har flera gånger tidigare berättat om incidenter med hoverboards. När Arbetsmiljöverket förra året kontrollerade åtta stora butikskedjor i Stockholmsområdet så underkändes 10 av 13 varumärken. Mellan juli 2016 och juni 2017 har minst 56 bränder som orsakats av hoverboards rapporterats. De flesta har börjat brinna under tiden de varit på laddning.

Cornelia Kusoffsky tycker att det är fel att man måste hålla så noggrann uppsikt över en leksak som är anpassad för ungdomar.

Hur många kompisar har en hoverboard?

– Det är ganska många, men när de hörde om det här så har de slängt ut den.

Säkrare med CE-märkta brädor

Arbetsmiljöverket säger att man bara ska köpa CE-märkta hoverboards.

– Man ska också titta så att den har en svensk bruksanvisning, säger Anders Engvall, handläggare på myndigheten.

-Om man köper en med CE-märkning, kan man då vara helt lugn med att man har en säker bräda?

– Helt lugn vet jag inte om man kan vara.