Vittnen hörde smällar i skogen – man med skottskada till sjukhus

Tidigare under tisdag eftermiddag kom det in rapporter om smällar som vittnen har hört från ett skogsområde i Flemingsberg. Polis kallades till området för att söka efter orsaken till smällarna. Nu kan detta, enligt polisen, sättas i samband med en ung man som kom in till sjukhuset under dagen med en skottskada i armen.