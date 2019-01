Tiotusentals utan el i stormen

Stormen Alfrida drar in in över Stockholm och räddningstjänst har under natten till onsdag tagit emot flera larm om nedfallna träd i bland annat i Haninge och på Tyresö.

– Under de senaste två timmarna har vi haft ett tjugotal larm med att träd fallit över hus och vägar, säger Per Tylander, operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Enligt Räddningstjänsten i Storstockholm har även flera byggställningar rasat på bland annat Kungsholmen och Östermalm. De uppger att man haft närmare ett hundratal ärenden under natten där bland annat delar av tak som lossnat i de hårda vinden och träd som rasat över vägarna.

Starka vindar över Svealand

En klass 2-varning är utfärdad för Stockholms län. Vindarna är som starkast över Svealand och Götaland under natten, enligt SMHI.

– Ut över kusten blåser det minst storm i byarna och ute till havs är det orkanbyar och storm i medelvind, säger meteorolog Sandra Andersson vid SMHI till TT.

Orkanbyarna som blåser på Östersjön kommer inte att ta sig in över land, där det i stället handlar om stormbyar.

SMHI:s klass 2-varningar gäller under natten i Stockholms och Uppsala län. Efter morgontimmarna kommer vindarna att avta, enligt prognosen, men vindbyarna kommer att vara fortsatt hårda under onsdagen. Under eftermiddagen blir det avtagande vind.

Strömavbrott

Många träd har fallit på ledningar och det finns även träd som ligger på oisolerade ledningar.

I Stockholms län drabbades tiotusentals abonnenter av strömavbrott under natten, men siffran ändras ständigt. Vi klockan 04.51 var det drygt 14 000 hushåll som stod utan el enligt Ellvios hemsida.

Själva reparationsarbetet kommer dock att utföras under onsdagen. Av säkerhetsskäl görs det inte under natten.

Trafikverket avråder

Trafikverket avråder från resor som inte är absolut nödvändiga i de områden som är värst drabbade av stormen Alfrida, och där träd faller över vägarna.

De som färdas ute bör vidta extra försiktighet även i andra delar av landet där det är hårda vindar.

”Trafikverket uppmanar alla trafikanter att ta god tid på sig i trafiken och anpassa körsätt efter väder och väglag”, står det på myndighetens sajt.