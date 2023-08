16-åriga Theo cyklade till Kebnekaise – familjens sorg vid målgången

Cykelresan var för Theos farmor Gudrun som led av lungsjukdomen KOL. Men bara ett dygn innan de var framme vid målgången, hände den stora familjesorgen.

– Farmor dog precis vid målgången, säger Theo Andersson.

Det blev en nästan fyra veckors lång cykelresa till Kebnekaise, för att samla in pengar till forskningen kring lungsjukdomen KOL. Att cykla över tio mil om dagen var inget större bekymmer för Theo Andersson.

– Jag tyckte inte det var något speciellt, man kör bara, säger han.

Samlat ihop över 63 000 kronor

Under namnet ”Kebmotkol” har man kunnat följa far och sons cykeläventyr på sociala medier. I slutskedet hade de lyckats samla in över 63 000 kronor till Hjärt-Lungfonden. Jonas Andersson säger att Theos farmor var stolt över dem.

– Det var för henne vi cyklade till stor del. Hon ville verkligen att vi skulle slutföra det här, säger Jonas.

I klippet: Se bilder från cykeläventyret till Kebnekaise.