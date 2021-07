Åklagaren om anhållna kvinnan: ”Hon misstänks för mord”

Under måndag eftermiddag anhölls en kvinna av kammaråklagare Annika Bokefors som tillfälligt lett förundersökningen under måndagen. Under tisdagen kommer förundersökningen lämnas över till en annan åklagare.

– Hon misstänks för mord. Jag kommer inte kommentera mer, säger Annika Bokefors.

Under måndagen avslutades polisens sökinsats efter den man i 75-årsåldern som varit försvunnen i en dryg vecka. Polisen gick under måndagen ut med bedömningen att mannen inte längre är i livet.

Har ärendet att göra med den försvunna mannen?

– Jag kommer inte att bekräfta eller dementera det i nuläget, säger Annika Bokefors till SVT.