Åklagaren om misstänkta våldtäkten: ”Ska höra flickan”

Det var sent under måndagskvällen som en ung kvinna ska ha blivit överfallen och våldtagen i Bålsta. Polisen har gjort en brottsplatsundersökning och tagit hjälp av hundar – men har just nu ingen misstänkt.

– Vi måste höra målsäganden innan vi kan säga något mer, säger Mia Sjöstedt, assistentåklagare.

Mia Sjöstedt vill inte uttala sig om eventuella spår och trycker på att utredningen befinner sig i ett tidigt stadie. – Det är väldigt svårt att i nuläget säga något om möjligheterna att hitta den som har gjort det. Överfallet ska ha inträffat någon gång vid 20-tiden under måndagskvällen i en skogsdunge i Bålsta. Flickan fördes till sjukhus för undersökning och ska ha uppvisat tecken på chock enligt polisen. Offret är en minderårig flicka. Lägger många resurser Många resurser läggs för tillfället på att försöka klarlägga vad som har hänt – för att komma vidare i utredningen. – Vi har största möjliga ansträngningar på att försöka få tag på en gärningsperson i det här ärendet, säger Mia Sjöstedt. Iakttagelser och tips kan lämnas på 114 14. Hör mer i videoklippet ovan. Dela Dela

