Sirius hoppas på annandagspubliken

Annandagsbandyn är en tradition från 1930-talet då IF Göta och Slottsbrons IF möttes i något som kallades tomtederbyt. Sedan dess har bandyförbundet hållit fast vid tanken om matcher på annandagen. Gärna av derbykaraktär även om Kalix borta 2017 fortfarande är lite svårtsmält för många Uppsalabor.

Och just derbykaraktär har man väl inte helt lyckats med nu heller då Sirius ställs mot Falu BS i vad som rent sportsligt dessvärre handlar om två bottenlag. Sirius just nu två poäng före Falu BS som ligger under kvalstrecket.

Men klubbchef Jimmy Helmersson har stora förhoppningar på bandyfesten.

– Jag gissar på att det blir närmare 2000 som kommer till Studenternas och nytt för i år är också att vi kommer lyfta den kommande bandyfinalen på något sätt i det här sammanhanget.

Oro inom bandyn

Men trots att Sirius nu inte själva är med och slåss om några sportsliga framgångar finns en del andra orosmoln hos bandypubliken.

– Jag måste säga att jag är orolig för bandyns framtid här i Uppsala. Vi har inte fått några tydliga besked om vad som händer och hur ombyggnaderna av Studenternas och eventuellt andra byggprojekt påverkar antalet isytor i stan.

Sirius själva har nästan fördubblat antalet barn som anmält sig till bandykul men oron finns när det gäller bandyn i distriktet på sikt.

– Även om Sirius inte blir utslängda från Studenternas så handlar det om sporten i stort och vi vill ju kunna ta hand om de som vill spela bandyn oavsett om det är i vår klubb eller någon annan, menar Helmersson.