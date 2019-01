Ännu ett inbrott i Årsta

Anmälningen kom in vid 7.34 på fredagsmorgonen, och inbrottet tros ha inträffat någon gång under torsdagskvällen eller under natten till fredag.

En eller flera gärningsmän tog sig in i huset via ett fönster, alltså på ett liknande sätt som vi tidigare inbrott i områdena. Även på torsdagen skedde ett inbrott på Jordgubbsgatan.

Polisen har varit på plats, men bedömde snabbt att det inte fanns förutsättningar att göra en djupare teknisk undersökning – spåren hade snöat i gen.

– Lite oflyt, säger en förundersökningsledare till SVT Nyheter Uppsala.

Polisen har ännu inte lyckats gripa någon misstänkt för inbrotten i Årsta och Sala Backe.