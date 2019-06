Arlandabrand under kontroll på måndagskvällen

Den stora markbrand som rasade nära Arlanda flygplats under måndagen var sent på kvällen under kontroll. Som mest jobbade ett 50-tal brandmän med släckningen.

Branden upptäcktes vid Nybygget, det område där hustillverkare har visningshus, vid 14-tiden. Senare på eftermiddagen kom branden att omfatta mellan 40 och 50 000 kvadratmeter. Elden spred sig snabbt eftersom det blåste en hel del på platsen och helikoptrar sattes in för vattenbmbning. Vid 17:30-tiden bedömde räddningstjänsten branden som inringad. Senare på kvällen uppgavs branden vara under kontroll. – Vi håller på och eftersläcker. Det blev ingen påverkan på flyget. Vi var nervösa för det, men vi klarade det, sa Sten Andersson, operatör vid Storstockholms räddningscentral. Dela Dela

