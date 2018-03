Arrangör nöjd med slutresultatet

Det soliga vädret och klarblåa himlen, var något som starkt bidrog till att helgens bandyfinaler- och festligheter blev så pass bra, tror projektledaren Ola Rosén.

– Det var ju kanonväder, det kunde inte bli bättre för varken spelarna eller fansen. Det var roligt att det var så pass bra uppslutning på publik också. Många som kom på damfinalen och även juniormatcherna på fredagen. En mycket bra helg.

Ola Rosén, projektledare och bandygeneral.

Under damfinalen var det närmare 6000 personer i publiken, något som också blev ett rekord från tidigare år. Under herrfinalen var publiksiffran strax under 18.000 personer. Arenan i sig har en kapacitet för totalt 20.500 personer.

– Vi var nära att fylla hela! Men det var ändå allt som allt mycket folk. Fansen var glada och det var inga bråk.

Vad känner du kan bli bättre rent arrangörsmässigt till nästa år?

- Flöden, hur man får in folk på arenan. Sånt går att jobba mer med, men det är också den största utmaningen. Det är mycket som behöver prepareras inför såna här arrangemang, men vi lyckades ro det i hamn, säger Ola Rosén.

Hann du kolla något på matcherna själv?

– Hann se några minutrar här och där. Det var kul!