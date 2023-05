Besiktningstekniker misstänks ha mutats av bilägare

Brotten som besiktningsteknikern åtalats för ska ha begåtts mellan 2020 och 2021. Besiktningsteknikern – en man i 40-årsåldern – misstänks för 20 fall av grovt tagande av muta, men även för 21 fall av osant intygande, grovt brott, och ett fall av tjänstefel.

– Han har under en lång period tagit emot mutor antingen direkt via fordonsägaren eller via mellanhänder, säger Hawjin Shamer, senior åklagare vid Riksenheten mot korruption.

Bosatt 340 km bort

De elva personer som misstänks ha mutat mannen har även de åtalats i samma ärende. Ytterligare en man står åtalad för medhjälp till tagande av muta.

– Många bor långt ifrån besiktningsplatsen. I ett fall är det en fråga om 340 kilometer från besiktningsstationen, säger Hawjin Shamer och fortsätter:

– Fordonsägaren swishar, i vissa fall samma dag som besiktningsprotokollet utfärdats, och i princip alla dessa besiktningar har sedan betalats av teknikerns privata bankkort.

Tidigare i år har en annan besiktningstekniker, anställd av samma företag fast på en annan station i Uppsala län, åtalats för liknande brott. Det åtalet väcktes i februari.

Stor muthärva

Åtalen i Uppsala är en del av en större utredning där totalt 37 personer runt om i Sverige misstänks ha lämnat eller tagit emot mutor vid besiktning.

Samtliga besiktningstekniker ska vara anställda av samma besiktningsföretag – finns det misstankar om att de uppmanas av företaget att ta emot mutor?

– Det är det aktuella företaget som har anmält det här till polisen. De har gjort en internutredning, konfronterat teknikerna och sedan avskedat eller gett dem möjligheten att säga upp sig själva, säger Hawjin Shamer.

Har de två besiktningsteknikerna i Uppsala län någon koppling till varandra?

– Vi kan inte utesluta det, men vi har inte kunnat styrka att det är så, säger Hawjin Shamer.