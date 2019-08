Foto: Henrik Ekesson/Privat

Cykelloppet Ride of Hope till Uppsala i dag

Under en veckas tid har ett cykellopp vid namn Ride of hope pågått mellan olika etapper från Lund. I dag, lördag, når cyklisterna Uppsala. Anledningen är för att samla in pengar till Barncancerfonden.

Ride of hope anordnas för tolfte gången och sträckan går från Lund upp till Stockholm under olika etapper. 95 cyklister deltar under hela loppet, men vid varje start kan andra deltagare ansluta. – Sträckan är utformad som den är för att vi vill åka förbi så många barnsjukhus som möjligt under loppet, säger Jannica Eriksson, chef för idrottsevent vid Barncancerfonden. Pengarna för startavgiften och deltagarnas egna insamlingar, går till Barncancerfonden. ”Vår vision är att utrota barncancern” – Det här är en del av allt vi gör för att nå vår vision att utrota barncancern. Det vi kan göra är att samla in ännu mer pengar och medel till forskning. På lördagen kommer cyklisterna från Västerås till Uppsala och Ronald Mcdonald hus. Och på söndag beräknas det bli 300 cyklister som åker mellan Uppsala till Stockholm där målgången är. – Det är ett otroligt engagemang av de som deltar på något sätt under loppen. Det är en väldigt fin stämning i gruppen och alla hjälper varandra, säger Jannica Eriksson. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!