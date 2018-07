Festivalen startade under torsdagseftermiddagen och inleddes med en debattduell. Foto: SVT Visa alla (2)

Visa alla (2)

Demokratifestival i Gottsunda

Streetfotboll, politikerbesök och uppträdanden finns i programmet för festivalen i Gottsunda. Den hålls under två dagar med start under torsdagen och allmänheten bjuds in för samtal.