Vi moderater sätter tryggheten främst. Dessvärre händer ingenting under varken Uppsalas gamla eller nya styre. Under bara en veckas tid har det varit tre skjutningar i Uppsala. Det är tre skjutningar för mycket. Räknat per invånare var det fler skjutningar i Uppsala län än i Stockholm och Göteborg under 2017. I år har det redan skett fler skjutningar i Uppsala än på hela förra året och Uppsala har enligt Nationella trygghetsundersökningen den största ökningen i andelen otrygga.

Vi tänker aldrig att acceptera att kriminaliteten får breda ut sig i Uppsala. Vi måste få till stånd en trygghetsplan för hela Uppsala. En fråga som vi lokalt drivit i snart tre år. Moderaterna kämpar bland annat för fler övervakningskameror och kommunala ordningsvakter, men ingenting händer. Nationellt har vi också verkat för att få till fler poliser och att skärpa lagstiftningen för att det ska bli mer kännbart att begå brott. Vi vill exempelvis införa en särskild straffskärpningsgrund, en så kallad gängbestämmelse, som skulle fördubbla straffen för vissa brott som begås inom ramen för kriminella gäng. Vi vill vidare ta bort dagens form av mängdrabatt för de som döms för att ha begått flera brott. Syftet är att hålla de mest farliga och brottsbelastade individerna borta från våra gator och torg under en längre tid.

I början av nästa vecka sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott och Moderaterna har krävt att de senaste skjutningarna och oroligheterna ska upp på bordet. Vi vill se en tydlig uppföljning av vilka insatser som görs. Det är orimligt att det nya styret inte hade frågan på dagordningen innan vi ställde krav på det. Det borde vara högsta prioritet att alla uppsalabor ska känna sig trygga att röra sig i det offentliga rummet.

Erik Pelling säger att Gränby har blivit laglöst, men det kommer vi aldrig att tillåta. De flesta i Gränby och i Uppsala i övrigt är laglydiga människor som gör rätt för sig. Vi tänker aldrig tillåta att några få kriminella får inskränka friheten för alla andra uppsalabor. Om den politiska viljan finns kan vi vända utvecklingen. Därför behöver vi prioritera insatser som trygghetskameror, kommunala ordningsvakter och ökad närvaro från det offentliga i Gränby. Är det nya styret inte beredda att kavla upp ärmarna och prioritera tryggheten får de gärna lämna över taktpinnen till oss och låta oss agera.

Vi är beredda att prioritera tryggheten framför alla andra frågor – frågan är om Uppsalas nya styre är beredda att göra den prioriteringen?