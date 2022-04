Domkyrkan stängd – här nekar strejkvakter besökare att gå in

En strid ström av besökare – däribland turister från andra länder – möttes av strejkvakter när de besökte Uppsala domkyrka under fredagen. Men in i den kom de inte. Kommunal har tagit ut de tre vaktmästarna i strejk vilket innebär att den 119 meter höga byggnaden är stängd för besökare. När SVT är på plats blir en äldre dam uppriven när hon får veta att det inte går att komma in i kyrkan.

– Det här är den första reaktionen jag fått där någon blivit riktigt ledsen. Annars har jag mest fått höra: ”stå på er” och liknande, säger Patrik Sköldberg, strejkvakt på kommunal.

Även gudstjänster och alla aktiviteter i domkyrkan är för närvarande inställda. Hur länge det håller i sig återstår att se.

– Det är en omöjlig fråga att svara på, säger Patrik Sköldberg.

Konflikt om avtal

Varslet om strejk berör omkring 500 anställda inom svenska kyrkan och beror på en konflikt mellan facket och kyrkans arbetsgivarorganisation. Facket menar att det handlar om att få likvärdiga omställningsmöjligheter som många andra på arbetsmarknaden, utan att gå med på att villkoren i avtalen försämras. Arbetsgivaren säger att det avtal som föreslagits är för dyrt och att församlingarna inte har råd.

– Det är alltid den sista utvägen, men uppenbarligen tycker arbetsgivaren att den ska ha en särställning på arbetsmarknaden och det kan vi inte acceptera, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande i Kommunal..

– I en förhandling måste man ge och ta, men det finns också en gräns för hur dyrt ett avtal får bli. Svenska kyrkans verksamhet finansieras av medlemsavgifter och många församlingar har mycket knappa resurser, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i ett pressmeddelande.

I klippet: Här stoppar strejkvakter besökare från att gå in i domkyrkan.