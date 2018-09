Dubblat elpris väntar i vinter

Inför höst och vinter låg augustipriset på den högsta nivån på tio år. Prognosen just nu är att priset per kilowattimme kommer att ligga närmare 60 öre fjärde kvartalet, enligt framtidskontrakten på elbörsen. Under samma tid i fjol låg priset på 30 öre.

– Det har varit en aggressiv uppgång senaste tiden, priset har stigit med ett öre om dagen senaste veckan, säger Faraz Azima, vd på elprissajten Elskling.

En vanlig villa använder mellan 5 000 och 25 000 kilowattimmar per år. Med en förbrukning på 10 000 kilowattimmar motsvarar det 3 750 kronor extra per år inklusive moms. Om förbrukningen istället ligger på 20 000 kilowattimmar blir det så mycket som 7 500 kronor dyrare per år, eller 625 kronor extra i månaden.

– Och det kan ju bli ännu mer, vi har ingen aning om hur det ser ut i höst, säger Anna Werner på Villaägarna.

Hoppas på regn

I bakgrunden påverkar också stigande råvarupriser, bland annat på kol, och stigande pris på utsläppsrätter av koldioxid till följd av ökad koleldning. Dessutom står mycket av kärnkraften stilla för översyn, och under september väntar ovanligt många revisioner av kärnkraftverken, som då kommer att hålla stängt, enligt Sweco. Den som föredrar mindre fakturor från elbolagen får önska sig en rejäl rotblöta under hösten. Annars lär underskotten i kraftjättarnas vattenmagasin bestå, något som redan drivit upp elpriserna kraftigt under sommaren.

– Det finns inget som nu talar för att priset ska gå ner inför vintern. Bara om det blir väldigt mycket regn, säger Faraz Azima.

Kanske binda

För en elberoende konsument som oroas av en extra kall vinter med pristoppar som vida överstiger de väntade snittpriserna kan det vara läge att binda sitt elavtal. Enligt Faraz Azima finns elbolag som i dag erbjuder ett tremånaders fastprisavtal över de kallaste månaderna på strax under 50 öre kilowattimmen, vilket faktiskt är lägre än snittpriset för den gångna månaden. Det är inte säkert att det lönar sig, men då är man i alla fall garderad för obehagliga överraskningar, resonerar han.