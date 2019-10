Elfel stoppar tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm

Uppsala C, Furuvik, Marma, Mehedeby, Storvreta, Skutskär, Skyttorp, Tobo, Tierp, Vattholma, Älvkarleby, Örbyhus, Gävle C, Knivsta, Stockholm Central, Arlanda C, Helenelund, Häggvik, Karlberg, Norrviken, Rotebro, Solna, Sollentuna, Ulriksdal, Upplands Väsby, Stockholm City, Stockholm Odenplan, Heby, Morgongåva, Sala