Enköping byter stil

Totalt kom 1 307 röster in. Logotypen ska enligt Enköpings kommun vara klar att använda efter sommaren och kommer att vara fri att använda för den marknadsföra kommunen.

– Vi utgår från logotypen när vi tar fram resten av det grafiska uttrycket för Enköping som plats. Under omröstningen har vi också fått in bra synpunkter och idéer som vi kommer att väva in i det arbetet, skriver marknadsstrategen Caroline Westerberg i ett pressmeddelande.

Enköpings kommuns logotyp för organisationen kommer att vara kvar och de båda logotyperna ska användas i olika sammanhang.