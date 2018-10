Uppsalas barnafödande i botten i landet

– Tydliga studentkommuner, som Uppsala, har ofta en låg fruktsamhet, eftersom det är väldigt få som får barn under tiden som de studerar. Bostadsbeståndet i kommunen påverkar också, säger Johan Tollebrant, demograf på SCB till nyhetsbyrån Siren.

Barnafödandet minskar i hela landet. I den senaste statistiken, för 2017, låg rikssnittet för fruktsamhet på 1,78 barn per kvinna. I Uppsala var fruktsamheten då 1,5 barn per kvinna, vilket placerar kommunen som femte sämst i hela landet. Älvkarleby är den kommun i länet med högst fruksamhetstal: 2,3 barn.

Dalarna i topp

Sett till hela landet placerar sig Gagnef i Dalarna i topp med 2,69 barn per kvinna.

SCB:s så kallade fruktsamhetstal visar på benägenheten för kvinnor att föda barn ett visst år. Måttet anger det antal barn kvinnor skulle få i genomsnitt under hela sitt liv om fruktsamheten förblev densamma som under just det året som mätningen görs.