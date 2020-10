Efter flyktingkrisen – så många bor i Uppsala län

Flyktingar

En flykting är en människa som flyr från väpnade konflikter eller förföljelse. Deras livssituation är ofta såpass farlig att de tvingas lämna sitt land och söka skydd i ett annat. Därmed blir de internationellt erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR och andra organisationer.

Flyktingar definieras och skyddas enligt internationell rätt. 1951 års flyktingkonvention och dess protokoll från 1967 samt andra lagtexter som 1969 OAU Refugee Convention (Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa) är till för att skydda flyktingar.

1951 års flyktingkonvention definierar vem som är flykting och beskriver de rättigheter som stater bör ge dem. En av de mest grundläggande principerna i internationell rätt är att flyktingar inte ska utvisas eller skickas tillbaka till länder och situationer där deras liv och frihet kan hotas.

Migranter

En migrant är en person som själv väljer att flytta, inte på grund av krig, förföljelse eller direkt hot om död. Anledningen kan istället vara att få ett bättre liv i ett tryggare och mer välfungerande land. Genom att till exempel hitta ett arbete, få en utbildning eller återförenas med sin familj.

Migranter kan, till skillnad från flyktingar, återvända hem till sitt land i säkerhet.

Källa: UNHCR