Flera polisutredningar efter bengalbränder

Inför gårdagens fotbollsmatch mellan Sirius och IFK Norrköping hade polisen infört ett förbud mot banderoller och flaggor. Förbudet var ett försök att hindra supportrar från att gömma sig under tygstycken och använda pyroteknik – exempelvis ”bengaler”.

Men förbudet fick motsatt effekt. Istället för att minska användandet av pyroteknik, ökade det då supportar uttryckte missnöje mot förbudet. I samband med bränderna av facklor, bengaler och blixtbengaler på läktaren skadades bland annat TV-utrustning.

Polisen: ”Påhittiga lösningar”

Polisen Magnus Almerfors var arenabefäl under matchen under onsdagskvällen. Enligt honom är det inte förvånande att människor lyckas smuggla in bengaler till matcherna.

– De använder sig av väldigt påhittiga lösningar, som att smuggla in det i underkläderna eller kasta in det på läkaren, säger Magnus Almerfors som även är operativ samordnare vid polisen.

Ingen frihetsberövades under matchen men ett flertal polisutredningar har nu startat.

Se klippet där polisen Magnus Almerfors berättar om gårdagens taktik och hur de tänker framåt.