Fräck konststöld i Skutskär: Bronsstaty försvann i helgen

När personalen kom till Tallmons äldreboende i Skutskär i lördags var det plötsligt något som saknades. Halva den mycket tunga bronsstatyn ”I want to be heard, I want to be found” – är spårlöst försvunnen.

– Oerhört fräckt. Man blir både arg och ledsen, säger Ella Holmqvist som är chef på boendet.