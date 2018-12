Här är Uppsalas farligaste platser – för cyklister

I klippet ovan får du följa med till de tre mest olycksdrabbade platserna i Uppsala.

Sedan 2016 har transportstyrelsen en relativt god insyn i antalet olyckor och svårighetsgrad på cykelolyckor i staden. Det här eftersom polis och sjukvård blivit bättre på att rapportera in vid varje enskilt olyckstillfälle. Innan dess är statistiken mindre säker.

Tre platser

Men tre platser sticker ut, trots viss osäkerhet. S:t Johannesgatan, Dag Hammarskjölds väg och Dragarbrunnsgatan.

– Vi följer så klart utvecklingen och planerar till stor del efter den. Både när vi gör projekt för framtiden och när vi behöver åtgärda saker som redan är på plats, säger Tove Västibacken, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen vid Uppsala kommun.

Hur stort ansvar har ni som kommun för de här olycksdrabbade platserna?

– Det är svårt att säga. Om det handlar om cirka fem fall per år och plats så kan mindre faktorer som väderlek, trafikflöden just då och så vidare spela in. Men vi har ju alltid med oss den här statistiken för att just få ner de här siffrorna på sikt så mycket det går, säger Tove Västibacken och fortsätter:

– Är det något som är en direkt effekt av något som kommunen tagit fram och byggt så har vi så klart ett ansvar men när det är så få fall blir det svårt att slå fast något, säger Tove Västibacken.