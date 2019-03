Nu har vår nya biskop blivit vigd

Under söndagen vigdes Karin Johannesson till ny biskop över Uppsala stift under högtidliga former. Medverkade gjorde både ärkebiskopen och kungligheter

Under 2018 genomfördes ett biskopsval i Uppsala stift då biskop Ragnar Persenius efterträdare Karin Johannesson utsågs. Fullsatt i domkyrkan Under söndagen skedde biskopsvigningen i domkyrkan. Ärkebiskop Antje Jackelén var såklart på plats. Det var även riksdagens talman Andreas Norlén samt drottning Silvia. Många utländska gäster var även på plats i den fullsatta domkyrkan. I klippet berättar Karin Johannesson hur hon hoppas bli ihågkommer efter sin tid som biskop. Men även om hur det kändes att stå i händelsernas centrum under själva ceremonin. Vad gör en biskop Vad gör en biskop Visa I Svenska kyrkan finns 13 stift och varje leds av en biskop. Biskopen är den högsta andliga ledaren i stiftet. • Biskopens uppgifter är bland annat att inspirera präster och diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete. • Biskopen ska viga präster och diakoner. En biskop avgör i regel själv hur länge hen ska vara kvar i tjänst Källa: Svenska kyrkan Dela Dela

