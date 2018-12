Ännu ett butiksinbrott i Uppsala under natten

– Det är ett bostadshus där det finns en cykelbutik i botten. Grannen ovanför hör glaskross och ringer till oss, men hen ser ingenting, säger Ivan Åslund, rlc-befäl vid polisen Region mitt.

Larmet kom klockan 02:12 på natten och även fast det okända antalet gärningsmän lyckades ta sig in i butiken, verkar de enligt polisen inte fått något med sig.

– De försökte stjäla cyklar, men de var ihoplåsta med varandra och då gav de upp och försvann. Vi letade i området och kunde följa cykelspår in mot stadsskogen, men det gav ingenting i slutändan, säger Ivan Åslund.

Undersöker samband

Det är tredje natten i rad som en Uppsalabutik får oönskat besök. Under onsdagen slog tre personer sig in i en tobaksaffär och under torsdagsnatten skedde två inbrott och två inbrottsförsök.

Misstänker ni ett samband mellan inbrottet i cykelbutiken och övriga?

– Det kommer göras en teknisk undersökning och så får vi se vad det ger. Det är den tekniska bevisningen som ska visa om det finns nåt samband.

Polisen har upprättat en anmälan om försök till stöld genom inbrott.