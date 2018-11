I de nya proverna som kommunen tagit syns inga spår av e-colibakterier eller andra föroreningar. Uppmaningen dras därför tillbaka – en uppmaning som gick ut den 9 november.

– Vi har nu fått svar på samtliga av de tre prover som vi lämnade in under lördagen och ingen av dem visar spår av e-colibakterier eller andra föroreningar, kommenterar Per Geerhold, teknisk chef vid kommunen på kommunens hemsida.