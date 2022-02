Inställda avgångar mellan Uppsala och Stockholm

Tågstrulen mellan Uppsala och Stockholm fortsätter. På tisdagen påverkades trafiken av snöovädret och under onsdagen är det personalsituationen på SJ som gör att avgångar ställs in. Enligt UNT rör det som totalt 14 avgångar som kommer att ställas in.

– Vi har haft extremt hög sjukfrånvaro som tvingar oss till de här anpassningarna, säger Leila Fogelholm.