Drabbade Uppsalabor om tågförseningarna: ”Blir kaotiskt”

SMHI har under måndagen utfärdat en orange varning för snöfall i stora delar av Stockholms län, och därför har SJ ställt in alla regionala avgångar mellan Stockholm och Uppsala. Även tåg på andra sträckor och framförda av andra operatörer har ställts in eller drabbats av förseningar under måndagen.

Fredrik och Ann-Sofi Vikman är påväg till Malung och har under morgonen väntat på sitt försenade tåg i en timme.

– Vi missar bussanslutningen i Borlänge som det ser ut nu, men det ordnar sig på något sätt, säger Fredrik Viklund.

Karin Artursson har valt att åka till Stockholm med tre timmars marginal.

– Vi är vana vid att när första snön kommer blir det kaotiskt, säger hon.

