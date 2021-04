Isabel bytte ut dansscenen mot bryggorna: ”Vill förmedla hopp”

Dansläraren Isabel Axnér driver en dansskola i Enköping, och har spelat in digitala dansuppvisningar under påskledigheten tillsammans med sina dansgrupper. Syftet är att genom filmerna sprida hopp och glädje under pandemin.

– Vi har kunnat hålla igång verksamheten men inte ha några dansuppvisningar. Det är en av anledningarna till varför vi har gjort flera livesändningar och dansvideor, säger Isabel Axnér.

”Behövs lite extra glädje”

Koreografin till dansen är enligt Isabel Axnér svängig och glad, en blandning av jazz och streetdance. Dansgruppen har övat under hösten, och nu fick de äntligen visa upp resultatet vid bryggorna på badplatsen Bredsand i Enköping.

Se delar av bryggdansen i klippet ovan.