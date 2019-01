Kallt så in i norden – i Uppland

De nattliga temperaturerna var i Uppland nedåt -15 till -20 grader på sina håll i Uppland. Under dagen väntas temperaturerna stiga något, för att sen vända nedåt igen under kvällen och natten. Under eftermiddagen kan temperaturer på omkring -13 väntas.

Kall luft täcker norra och centrala Europa. Lokala snöfall hänger kvar över Svealand och rör sig österut ner över Mälardalen under dagen. I västra och södra delen mest mulet väder.

Från i natt dominerar molnen på de flesta håll och lokalt lätt snöfall kan förekomma. I morgon 1-5 minusgrader. Svag vind. De närmaste dagarna väntas ändå några försvagade snöväder passera österut. En tydligare rörelse österut finns över södra Europa, där flera regnskurar väntas dra österut de kommande dagarna.