Knivsta förvandlas till Vidaforss i ny humorserie

Under fem veckor har serien Padeldrömmar spelats in på Knivstas gator. Pizzabagare har hyrt ut sina restauranger, butiksägare sina lokaler och när SVT är på plats spelas det in scener i Yvonne Noréns frisörsalong.

– Knivsta har kvar många fina detaljer som är typiska för en småstad. Det är även bra pendlingsmöjligheter då många i produktionen bor i Stockholm, säger Gustav Skogens, location scout.

Bakom kulisserna syns skådespelarna Björn Gustafsson och manusförfattaren Erik Haag.

– Roligt att det händer lite i Knivsta, säger Yvonne Norén, som driver Hårkällarn.

I klippet hör du varför serien spelas in i Knivsta.