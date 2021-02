Modiga niondeklassare sökes för udda sommarjobb

Under tre veckor i sommar kommer tio utvalda ungdomar få jobba på Uppsala stadsteater och Gottsunda dans och teater. Gruppen ska under de första veckorna skapa en pjäs tillsammans, som sedan visas upp på en utomhusscen i Gottsunda. Jobbet kan sökas av elever i årskurs 9 och Sprint via kommunens hemsida.

– Man behöver inte ha spelat någon teater tidigare, men däremot måste man våga stå på en scen för jättemånga människor, berättar Maria Trost som är dramapedagog och leder projektet.

”Hoppas kunna vara i luftiga lokaler”

Hon hoppas på en ordentlig teatersommar, trots coronaviruset.

– Just nu jobbar vi mycket digitalt. Men i sommar hoppas vi att vi kan vara inne i stora luftiga lokaler. Scenen är utomhus, och med publik kan man begränsa hur mycket man tar in och hur de sitter.

Klippet: Dramapedagogen Maria Trost berättar – så fixar du drömjobbet som skådespelare i sommar.