Kommunens hbtq-utbildning ställdes in efter hot: ”Allvarligt”

Under måndagen tvingades Uppsala kommun ställa in en hbtq-utbildning för kommunanställda efter att man fått in ett hot mot verksamheten.

– Jag kan bekräfta att det varit en hotfull situation i samband med en hbtq-verksamhet i Uppsala kommun, säger kommunens säkerhetschef Anders Fridborg. Hotet var riktat mot ett öppet utbildningstillfälle från olika verksamheter inom Uppsala kommun, och är ett led i kommunens arbete med att hbtq-certifiera sina verksamheter. Kommunen har sedan 2017 bedrivit egna hbtq-utbildningar för att ”säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt”. Anders Fridborg ansvarar för övergripande frågor kring trygghet och säkerhet i Uppsala kommun. – Beslutet att ställa in resten av utbildningen togs utifrån ett försiktighetsperspektiv. Och så har det upprättats en polisanmälan och ärendet är överlämnat dit, säger Anders Fridborg. ”Allvarligt att försöka påverka kommunen” Exakt hur hotet inkom eller hur det var utformat vill säkerhetschefen inte gå in på. Hur allvarligt ser ni på detta? – Exakt hur allvarligt hotet är får polisen ta ställning till. Men alla försök att påverka kommunens verksamhet tycker vi är allvarliga i sig. Kommer ni fortsätta att bedriva den här typen av utbildningar? – Absolut! Dela Dela

