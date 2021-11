Konsertarrangören om dödsolyckan på UKK i Uppsala

Bara en halvtimme efter händelsen skulle föreställningen ”Thank you for the music” ha börjat i stora salen, en hyllning till Björn & Benny och deras musik. En av artisterna i ensemblen kommenterade händelsen i anslutning till händelsen på sina sociala medier:

”Vi har fått ställa in. En fruktansvärd händelse. Vi är chockade.”

Även konsertarrangören gick på tisdagskvällen ut och berättade att föreställningen hade ställts in.

”Tyvärr måste vi meddela att det har hänt en fruktansvärd händelse på konserthuset UKK i Uppsala, det vi vet är att någon hoppat/fallit högt upp i arenan och träffat andra människor i fallet. Polisen har utrymt arenan.”

Polisen har i nuläget ingen anledning att tro att ett brott ligger bakom mannens fall. En anmälan om vållande till annans död och vållande till kroppsskada har upprättats.