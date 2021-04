Våren tar paus – kyla och snö i tio dagar: ”Lågtrycket förstör allt”

– De kommande tio dagarna ser det ut att bli kallare än normalt, och jag ser ingen vändning tyvärr, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

Redan under natten mot torsdag kommer lågtrycket in över Uppsala län. Det börjar med regn, som sedan övergår i blötsnö. Och det blir blåsigt, vilket gör att det kommer att kännas kallare än de 3-6 plusgrader som termometern väntas visa under torsdagen.

– Det kan lägga sig några centimeter snö, framför allt i de nordliga delarna av länet, säger Deana Bajic.

Kan det bli problem ute på vägarna?

– Vägbanorna är ganska varma så där tror jag inte snön lägger sig i någon större utsträckning, men det kan bli dålig sikt förstås.

Kylan kommer att hålla i sig åtminstone in i mitten på nästa vecka.

– Det kommer inte kännas som vår alls framöver, det här lågtrycket förstör allt, säger Deana Bajic.