Varning för halka – länets trafikanter hänvisas till E4

Under det senaste årtiondet har antalet omkomna i trafiken minskat. Men nu växer en ny bild fram. Årets dödstal är det högsta sedan 2009. Bara under november månad miste 37 personer livet. Under årets första elva månader dödades 287 personer i trafiken, enligt statistik från Transportstyrelsen.

Och enligt den svarta statistiken kan det bli 16 dödsolyckor under december som nu är inne i den mest trafikintensiva helgen, enligt Trafikverket.

– Det har varit halt på E18 och är mycket bilar på väg 55 men om alla bara håller avstånden så ska det här gå bra, säger Joakim Bengtsson som är gruppchef vid trafiksektionen i Uppsala.

Han varnar även för att det kommer att bli halt framåt kvällen. Och då även på E4.

– Tänk på hastigheten och tiden, påminner Sofia Lindahl som är presskommunikatör på Trafikverket.

När det gäller hastigheten så är tidsvinsten bara 55 sekunder på en timma om du ökar hastigheten från 80 till 90 kilometer i timmen. Men riskerna desto större. Och när det gäller tiden så handlar det som alltid om att planera sin körning och vara ute i god tid.

Mycket trafik fram till söndag

När det gäller länet i stort räknar man med mycket trafik i norrgående riktning på E4. Samtidigt är det den väg man även hänvisar till då den ska klara trafiken bäst.

– De stora vägarna är alltid säkrast och nu när vi ser att det kommer bli halt under kvällen och morgondagen så bör man undvika småvägarna där det kan bli helt stopp på vissa håll, fortsätter Sofia Lindahl.

Länets vägar kommer att vara hårt trafikerade från fredag eftermiddag till söndag morgon då man räknar med att trafiken lättar något.

– Det här är en av de trafiktätaste helgerna. Midsommar kanske är tuffare då det är så samlat kring ett dygn nu är det utspritt över en längre helg och därför kanske det blir lättare denna jul.

När man väl summerar trafikåret 2018 vet vi inte exakt hur mörkt det blev. Siffrorna kommer först en bit in i januari men i väntan på det finns det all anledning att vara försiktig i jultrafiken.