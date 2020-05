Lurade nykterhetsförening på en halv miljon – för att betala sitt missbruk

Mannen, som är i 70-årsåldern, är hemmahörande i Uppsala län och har haft en aktiv roll i nykterhetsföreningen. På så sätt har han haft tillgång till föreningens bankkonto.

Han har under rättegången erkänt att han vid 125 tillfällen under 2019 olovligen har fört över totalt 572 000 kronor till sitt egen bankkonto, alternativt tagit ut kontakter via en bankomat.

Pengarna använde han till att finansiera sitt eget alkohol- och spelmissbruk.

”Ett dråpslag för oss”

Mannen döms till villkorlig dom och ska betala tillbaka de pengar han överfört från nykterhetsföreningens konto.

Det var en annan medlem som upptäckte att pengar saknades när en faktura inte betalades i tid. Nu har den lokala föreningen skärpt rutinerna för att ha bättre koll på pengarna.

– Alla våra kontoutdrag går numera direkt till en revisor. Att förlora så här mycket pengar är såklart ett dråpslag för oss. Det är bedrövligt – man litar ju på sina medlemmar, säger ordföranden till SVT Uppsala.